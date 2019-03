Amerikaans leger gaat meeste transgenders weren

De memo werd volgens Reuters ondertekend door de nummer twee van het Pentagon, David Norquist, en laat toe om transgenders geval per geval uit te sluiten van het leger. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in juli 2017 een verbod aan op transgenders die in het leger dienen. De president zei dat het leger niet belast kon worden met de 'enorme medische kosten' die met het toelaten van transgenders ontstaan.

Op aanraden van het Pentagon besloot hij later enkele uitzonderingen toe te staan en het verbod te beperken tot transgenders met een geschiedenis of diagnose van genderdysforie. Concreet gaat het dan om individuen die een substantiële medische behandeling nodig hebben, zoals medicatie en een operatie. Een reeks rechtszaken zetten het beleid in de wacht, maar in januari hief het Amerikaanse Hooggerechtshof de uitspraken van de lagere rechtbanken op die het beleid blokkeerden. Daardoor kon Trumps beleid in werking treden.

Met zijn beslissing om veel transgenders te weren uit het leger, draait Trump het beleid van zijn voorganger Barack Obama terug. Die besliste dat transgenders zich mochten outen in het Amerikaanse leger en medische zorg konden krijgen. De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi reageerde dinsdagavond ontzet op de beslissing. 'Het hernieuwen van het onverdraagzame, walgelijke verbod op transgendermilitairen door Trump is een ongelofelijke aanval op de patriotten die ons veilig houden en op de meest fundamentele idealen van onze natie', zei ze in een verklaring.