Amerikaans buitenlandminister Blinken ‘diep bezorgd’ dat Israël negen nederzettingen legaliseert

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is “diep bezorgd” over de beslissing van de Israëlische regering om negen nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te legaliseren. Dat heeft Blinken maandag bekendgemaakt.

Het Israëlische veiligheidskabinet besliste zondag om over te gaan tot de formele erkenning van negen nederzettingen die Joodse kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever hadden opgericht. Tot nu toe werden die nederzettingen als illegaal beschouwd door de Israëlische wet. Israël wil in bestaande nederzettingen bovendien tot 10.000 nieuwe woningen bouwen.

Blinken laat in een mededeling weten ‘diep bezorgd’ te zijn over die beslissing. ‘Net als eerdere regeringen, zowel Democratische als Republikeinse, zijn we sterk gekant tegen dergelijke unilaterale stappen, die de spanningen verhogen en de pogingen om te onderhandelen over een tweestatenoplossing ondermijnen’, klinkt het. ‘Alles wat ons verder verwijdert van de visie van twee staten voor twee volkeren, is schadelijk voor de Israëlische veiligheid op lange termijn.’

Volgens Israël is de maatregel een reactie op een reeks Palestijnse aanslagen. De spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen zijn de afgelopen weken weer fors toegenomen. Het Israëlische leger viel meer dan twee weken geleden Palestijns gebied binnen. Daarbij vielen negen doden. Een dag later werden zeven mensen doodgeschoten bij een aanslag bij een synagoge in Oost-Jeruzalem.

Vrijdag kwamen twee mensen om toen een Palestijnse man met een auto inreed op een bushalte in Oost-Jeruzalem. Een 8-jarige jongen overleed een dag later aan de verwondingen die hij bij de aanslag opliep.