Algemene vergadering VN: Europese buitenlandministers houden speciale vergadering over escalatie in Oekraïne

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie beleggen woensdag een speciale vergadering over de nieuwe escalatie in de oorlog in Oekraïne. Ze doen dat in New York, waar de Algemene Vergadering plaatsvindt van de Verenigde Naties (VN).

De Russische president Vladimir Poetin riep eerder op tot een gedeeltelijke mobilisatie in het conflict in Oekraïne. Diens uitspraken lokten wereldwijd talloze reacties uit.

De Europese buitenlandministers gaan woensdag in New York samenzitten om de toestand te bespreken. Ze doen dat op initiatief van de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, de Spanjaard Josep Borrell.