Alex Jones opnieuw veroordeeld tot monsterboete

De extreemrechtse Amerikaanse complotdenker Alex Jones is donderdag opnieuw veroordeeld tot de betaling van miljoenen dollar wegens zijn valse beweringen over het bloedbad in de Sandy Hook-basisschool in 2012.

Jones deed de schietpartij op zijn fakenewskanaal InfoWars en zijn drukbeluisterde podcast ‘The Alex Jones Show’ meermaals af als een hoax. De gebeurtenis zou in scène gezet zijn met acteurs om de wapenlobby in diskrediet te brengen. Volgens de nabestaanden werden ze daarop jarenlang lastiggevallen en ontvingen ze zelfs doodsbedreigingen. Jones van zijn kant haalde er profijt uit.

Een rechter in de Amerikaanse staat Connecticut veroordeelde Jones en zijn bedrijf donderdag tot het betalen van een schadevergoeding van 473 miljoen dollar, omgerekend zo’n 464 miljoen euro. In het vonnis werd onder meer ‘de verdorvenheid en het hardnekkige, wrede gedrag’ van Jones gehekeld.

De complotdenker werd in het verleden al meermaals veroordeeld tot miljoenenboetes voor zijn valse claims. In oktober legde een rechter hem nog een schadevergoeding op van bijna een miljard dollar.

Bij de schietpartij in Sandy Hook kwamen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. De dader was een jongeman met een semi-automatisch geweer.