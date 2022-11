Aleksej Navalny: ‘Feliciteer me! Ik zit in een isoleercel’

De Russische opposant Aleksej Navalny heeft de verharding van zijn detentieomstandigheden aan de kaak gesteld, zeggend dat hij voortaan in een kleine isoleercel zit en geen bezoek krijgt van zijn verwanten. Zijn ploeg plaatste het bericht op de sociale netwerken.

‘Feliciteer me!’, zei Navalny bij het bericht dat hij was overgebracht naar een kleine cel voor gevangenen die zich misdragen en in afzondering worden geplaatst. Naar eigen zeggen mag hij er maar twee boeken op nahouden en heeft hij geen recht meer op langdurig bezoek van zijn verwanten.

‘Op vier dagen van het bezoek laten ze me weten dat ik overgebracht wordt (…). En voor dit type van cel bestaan langdurige bezoeken niet’, vertelt Navalny, die verzekert dat hij zijn ouders, vrouw en kinderen al maanden niet meer gezien heeft.

Gevangenen van de Russische strafkolonies kunnen tot drie dagen met hun verwanten doorbrengen op het terrein van de kolonie.

‘Ze doen dit om me te doen zwijgen. Wat wil dit zeggen? Precies! Dat ik vooral niet bang mag zijn en niet moet zwijgen’, aldus de opposant.

Aleksej Navalny werd in januari 2021 in Rusland gearresteerd bij zijn terugkeer naar zijn land na een zware vergiftiging die hij aan het Kremlin toeschrijft. In maart werd hij tot een gevangenisstraf van negen jaar in een ‘streng’ regime veroordeeld op beschuldigingen van ‘oplichting’ die volgens hem verzonnen zijn. Hij blijft berichten naar buiten brengen waarin hij zich tegen de Russische president Vladimir Poetin kant en tegen diens aanval op Oekraïne.