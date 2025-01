Akkoord over staakt-het-vuren in Gazastrook deze week nog mogelijk, volgens VS

Er bestaat een ‘stellige mogelijkheid’ dat deze week nog een deal wordt bereikt over een staakt-het-vuren en het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars in de Gazastrook. Dat heeft de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, maandag verklaard aan het nieuwsagentschap Bloomberg.

‘De druk voor Hamas om tot een ‘ja’ te komen neemt toe’, zegt Sullivan. ‘Het ligt voor het grijpen. De vraag is nu of we collectief het moment kunnen aangrijpen.’ Brett McGurk, de adviseur van de Amerikaanse president Joe Biden voor het Midden-Oosten, is al meer dan een week in de regio om de laatste details van een eventuele deal vast te leggen. De gesprekken met Qatarese bemiddelaars en Israëlische onderhandelaars lijken aan te tonen ‘dat dit de goede kant op gaat’, aldus Sullivan.

Toch houdt Sullivan nog een slag om de arm. Hij wijst erop dat er de voorbije maanden wel vaker positieve geluiden te horen waren over het verloop van de onderhandelingen. ‘We zijn er al eerder dichtbij geweest, maar hebben de eindstreep niet gehaald’, aldus Sullivan. Israëlische media schrijven maandag eveneens over een mogelijke deal. The Times of Israel zegt dat er een finale versie van de tekst is voorgelegd aan beide partijen.

De Amerikaanse president Joe Biden wil voor het einde van zijn ambtstermijn een akkoord sluiten over een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars. Over een week, op maandag 20 januari, wordt Biden opgevolgd door Donald Trump. Ook Trump heeft geëist dat er nog voor zijn eedaflegging een deal wordt overeengekomen. Het opvoeren van de druk door Trump heeft de onderhandelingen zeker geen schade berokkend, erkent Sullivan.