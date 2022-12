Akkoord over natuurbehoud op COP 15 in Montréal

De deelnemers van de COP 15 in Montréal, die in het teken staat van biodiversiteit, zijn het eens over de slotverklaring van de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties. Het akkoord moet de verwoesting van de biodiversiteit indijken.

“Het akkoord is aangenomen”, aldus Huang Runqiu, de Chinese voorzitter van 15de Internationale Conferentie over Biologische Diversiteit (COP15) in het Canadese Montréal. Enkel Congo steunt het akkoord niet. Het zogeheten ‘vredespact met de natuur’ of ‘akkoord van Kunming-Montréal’ wil het land, de oceanen en de soorten beschermen tegen vervuiling, aantasting en de klimaatverandering. Een van de centrale doelstellingen is om tegen 2030 dertig procent van het land en de zee van de wereld te beschermen.

Ook willen de ongeveer 200 deelnemende landen meer geld uitgeven voor de bescherming van de soortendiversiteit. De tekst biedt ook garanties aan de inheemse volkeren, hoeders van de 80 procent van de overblijvende biodiversiteit op aarde, en stelt voor om 30 procent van de aangetaste gebieden te herstellen en het risico gelinkt aan pesticiden te halveren. Na de goedkeuring van de slotverklaring brak gejuich uit tijdens de zitting in Montréal.