De topmannen van Dassault Aviation en Airbus Defence and Space hebben maandag op de luchtvaartbeurs in Le Bourget een eerste model onthuld van het nieuwe gevechtsvliegtuig dat beide defensiebedrijven samen ontwikkelen.

Bij de onthulling waren de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen, de Franse president Emmanuel Macron, de Franse minister van Defensie Florence Parly en haar Spaanse ambtsgenoot Margarita Robles aanwezig. Spanje werd officieel verwelkomd als derde partnerland in het project.

Het project is gelanceerd in juli 2017 en heet voluit 'Futur Combat Air System' (FCAS) in het Engels en 'Système d'avion de combat du futur' (SCAF) in het Frans. Het toekomstige gevechtsvliegtuig moet vanaf 2040 inzetbaar zijn. Het gaat niet enkel om een gevechtsvliegtuig van de nieuwe generatie, maar om een alomvattend systeem dat drones en satellieten kan aansturen. Technische experts schatten dat de ontwikkeling van het systeem ongeveer 8 miljard euro zal kosten.

Met Frankrijk, Duitsland en Spanje zitten drie thuislanden van Airbus in de kern van het militaire programma, aldus Airbus Defence and Space in een persbericht. De Duitse minister van Defensie ondertekende de verdragen voor het nieuwe gevechtsvliegtuig. Volgens de Duitse regering gaat het om een raamakkoord (Framework Agreement). Daarin zijn de organisatie van het project en de managementstructuur vastgelegd. Dassault en Airbus leverden maandag ook een gezamenlijk industrieel voorstel af aan de regeringen van Frankrijk en Duitsland, voor de eerste demonstratiefase van het nieuwe systeem.

Het model van de New Generation Fighter (NGF) op 17 juni 2019. © Reuters

Eric Trappier, CEO van Dassault Aviation, en Dirk Hoke, CEO van Airbus Defence and Space, onthulden op Le Bourget een model van het nieuwe gevechtsvliegtuig, in aanwezigheid van Macron, Parly, Von der Leyen en Robles. De demonstratiefase loopt tussen 2019 en midden 2021. De fase moet dienen als een startpunt voor de ontwikkeling van demonstratiemodellen en technologie. Ook is het engagement aangegaan om in 2026 een eerste echte vlucht uit te voeren. Ook België is geïnteresseerd in het systeem.