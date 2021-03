Er dreigt een afzettingsprocedure voor Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van New York die in steeds nauwere schoentjes komt door beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De fractieleider van zijn eigen partij in het staatsparlement heeft het licht op groen gezet voor de eerste stap in de procedure.

Cuomo ligt al enkele weken onder vuur na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag, maar het relaas van een vroegere medewerkster in de lokale krant Albany Times Union zou wel eens de onthulling te veel kunnen worden voor de man die tot voor kort als held van de coronapandemie werd bestempeld.

Volgens de krant beschuldigt de vrouw Cuomo ervan dat hij eind vorig jaar in zijn officiële residentie zijn hand onder haar blouse stak en haar 'agressief' betastte. Die aantijging kan strafrechtelijke gevolgen hebben en het bureau van de gouverneur diende de lokale politie in te lichten, zo bevestigt een woordvoerder.

Grote druk

Ook politiek wordt de druk steeds groter. In navolging van Republikeinse parlementsleden eisen nu ook 59 Democratische parlementsleden publiekelijk het ontslag van Cuomo. De Democraten hebben de meerderheid in het lokale parlement, dat 213 verkozenen telt.

Fractieleider Carl Heastie ontving zijn partijgenoten donderdag en kondigde na afloop aan dat hij de juridische commissie heeft gevraagd om te onderzoeken of een afzetting mogelijk is. Dat is de eerste stap in zo'n procedure. De commissie kan getuigen oproepen, documenten opeisen en bewijzen evalueren.

Cuomo weigert af te tredem

Heastie vroeg Cuomo ook nogmaals na te denken over zijn positie. 'Ik denk dat het tijd is dat de gouverneur serieus nadenkt of hij nog steeds effectief in de behoeften van de mensen van New York kan voorzien', zei de voormalige bondgenoot van Cuomo.

Cuomo reageerde niet meteen op de aankondiging. Hij weigert vooralsnog af te treden. 'Laat een onderzoek de feiten vaststellen. Dan zullen we zien', reageerde de 63-jarige Democratische gouverneur woensdag na de publicatie van de nieuwe aantijging. Cuomo leidt de staat al tien jaar. Zijn mandaat verstrijkt in 2022.

Cuomo ligt al enkele weken onder vuur na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag, maar het relaas van een vroegere medewerkster in de lokale krant Albany Times Union zou wel eens de onthulling te veel kunnen worden voor de man die tot voor kort als held van de coronapandemie werd bestempeld. Volgens de krant beschuldigt de vrouw Cuomo ervan dat hij eind vorig jaar in zijn officiële residentie zijn hand onder haar blouse stak en haar 'agressief' betastte. Die aantijging kan strafrechtelijke gevolgen hebben en het bureau van de gouverneur diende de lokale politie in te lichten, zo bevestigt een woordvoerder. Ook politiek wordt de druk steeds groter. In navolging van Republikeinse parlementsleden eisen nu ook 59 Democratische parlementsleden publiekelijk het ontslag van Cuomo. De Democraten hebben de meerderheid in het lokale parlement, dat 213 verkozenen telt. Fractieleider Carl Heastie ontving zijn partijgenoten donderdag en kondigde na afloop aan dat hij de juridische commissie heeft gevraagd om te onderzoeken of een afzetting mogelijk is. Dat is de eerste stap in zo'n procedure. De commissie kan getuigen oproepen, documenten opeisen en bewijzen evalueren. Heastie vroeg Cuomo ook nogmaals na te denken over zijn positie. 'Ik denk dat het tijd is dat de gouverneur serieus nadenkt of hij nog steeds effectief in de behoeften van de mensen van New York kan voorzien', zei de voormalige bondgenoot van Cuomo. Cuomo reageerde niet meteen op de aankondiging. Hij weigert vooralsnog af te treden. 'Laat een onderzoek de feiten vaststellen. Dan zullen we zien', reageerde de 63-jarige Democratische gouverneur woensdag na de publicatie van de nieuwe aantijging. Cuomo leidt de staat al tien jaar. Zijn mandaat verstrijkt in 2022.