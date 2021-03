Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van New York, meent dat dingen die hij gezegd heeft 'verkeerd geïnterpreteerd werden als ongewenst geflirt'. Dat zegt hij in een mededeling. 'Als iemand het zo heeft aangevoeld, spijt mij dat heel erg.'

Twee vrouwen beschuldigden de 63-jarige Cuomo de voorbije dagen van seksueel ongewenst gedrag. Beiden werkten ze voor de gouverneur. Een van de vrouwen zou een ongevraagde kus op de lippen hebben gekregen. De andere vrouw kreeg naar haar aanvoelen suggestieve vragen over de mogelijkheid van een relatie met een oudere man. In een mededeling over de beschuldigingen zegt de gouverneur dat hij op het werk soms 'speels' kan zijn en grappen maakt. 'Ik plaag soms mensen op een volgens mij aardige manier. Ik doe dat in het openbaar en privé.'

'Ik begrijp dat mijn interacties ongevoelig of te persoonlijk kunnen zijn geweest en dat sommige van mijn opmerkingen, gelet op mijn positie, anderen een gevoel hebben gegeven waar ik helemaal niet op uit was', gaat Cuomo verder. 'Ik erken dat sommige dingen die ik heb gezegd verkeerd zijn geïnterpreteerd als ongewenst geflirt. Als iemand het zo heeft aangevoeld, spijt mij dat heel erg.'

Onafhankelijk onderzoek

De gouverneur benadrukt in de mededeling dat hij nooit iemand ongepast heeft aangeraakt. Hij heeft een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de beschuldigingen. Eerst had hij zelf iemand aangesteld om een onderzoek te doen, namelijk oud-rechter Barbara Jones. Maar daar kwam kritiek op, ook vanuit zijn eigen partij. Daarom zal nu een advocatenbureau worden ingeschakeld.

Dat onderzoek naar seksueel ongewenst gedrag is maar een element van de aantijgingen die Cuomo momenteel te beurt vallen. Volgens een rapport onderschatten zijn diensten het aantal overlijdens ten gevolge van covid-19 in woonzorgcentra met misschien wel vijftig procent. Ook wordt Cuomo aangewreven dat hij besmette bewoners die uit het ziekenhuis werden ontslagen verplichtte terug te keren naar hun rusthuis, waar ze het covid-virus mogelijk doorgaven.

