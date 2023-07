Admiraal Lisa Franchetti gaat VS-zeemacht leiden, eerste vrouw in generale staf

De Amerikaanse president Joe Biden wil voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten een vrouw aan het hoofd van de marine zetten. Hij droeg vrijdag admiraal Lisa Franchetti voor als ‘Chief of Naval Operations’ (CNO).

Als de Senaat haar benoeming goedkeurt, wordt de 59-jarige Franchetti de eerste vrouw in deze functie en meteen ook het eerste vrouwelijke lid van de generale staf, officieel de ‘Joint Chiefs of Staff’ genoemd. Momenteel is ze de plaatsvervangster van het huidige hoofd van de marineoperaties, Michael Gilday, die binnenkort met pensioen gaat.

Topbenoemingen van deze aard moeten in de VS door de Senaat worden goedgekeurd. Een van de senatoren in het Congres, de Republikein Tommy Tuberville, blokkeert echter al geruime tijd honderden militaire benoemingen uit onvrede met een abortusmaatregel. De Republikein verzet zich tegen het feit dat het Pentagon reizen naar abortusklinieken terugbetaalt voor Amerikaanse militairen.

Franchetti wordt niet de eerste vrouw aan het hoofd van een tak van de militairen. Dat is admiraal Linda Fagan, die sinds 2022 de kustwacht leidt. De kustwacht heeft geen zitje in de generale staf.