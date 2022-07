Achttien doden bij schietpartijen in bars in Zuid-Afrika

Bij twee schietpartijen in bars in Soweto, de grootste township van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg, en in de oostelijke stad Pietermaritzburg zijn gisteravond en -nacht achttien mensen gedood. Dat is vernomen van de Zuid-Afrikaanse politie.

Bij aankomst van de politie op de plaats van de feiten in Soweto waren al twaalf mensen dood. Twee anderen overleden later aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Er raakten ook negen mensen gewond.

Over de daders is voorlopig weinig bekend. Volgens de politie kwamen ze de bar binnen en begonnen ze in het rond te schieten. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie heeft een onderzoek geopend.

Ook in de oostelijke stad Pietermaritzburg was er gisteravond een schietpartij in een bar. Daar vielen vier doden en acht gewonden.