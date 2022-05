Aantal executies wereldwijd met 20 procent gestegen

In 2021 zijn wereldwijd 579 executies uitgevoerd. Dat is een toename met 20 procent ten opzichte van 2020. Vooral staten die berucht zijn voor het vaak uitvoeren van de doodstraf voerden, na de tijdelijke coronadaling uit 2020, het aantal executies weer op.

Dat blijkt uit het jaarlijkse doodstrafrapport van Amnesty International. Het aantal landen dat de doodstraf afschaft neemt wel toe, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Iran is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de stijging. Daar werden in 2021 314 mensen geëxecuteerd, een jaar eerder waren dat er 246. Het gaat om het hoogste aantal executies in Iran sinds 2017. In het land gebeuren ook steeds meer druggerelateerde executies, die indruisen tegen de internationale wetgeving.

Ook in Saoedi-Arabië verdubbelde het aantal executies (65, tegenover 27 in 2020). In Somalië (minstens 21), Zuid-Soedan (minstens 9) en Jemen (minstens 14) steeg het aantal eveneens. Daarnaast vonden er opnieuw executies plaats in Wit-Rusland (ten minste 1), Japan (3) en de Verenigde Arabische Emiraten (ten minste 1) nadat er geen executies waren in 2020. Het aantal doodvonnissen nam in 2021 ook toe met 40 procent tegenover 2020.

In totaal werden er minstens 2.052 doodvonnissen uitgesproken in 56 landen. De grootste toenames waren er in Bangladesh, India en Pakistan.

‘Effectieve oplossingen’

Amnesty International klaagt aan dat de doodstraf nog te vaak wordt ingezet om minderheden en demonstranten te onderdrukken en dat het aantal drugsgerelateerde executies zorgwekkend toeneemt. ‘In plaats van de kansen te grijpen die de pauze in 2020 bood, verkoos een minderheid van landen enthousiast de doodstraf boven het werken aan effectieve oplossingen voor misdaad. Ze toonden daarmee een groot gebrek aan respect voor het recht op leven’, zegt secretaris-generaal Agnès Callamard.

Positief is wel dat er steeds minder staten executies uitvoeren. Onder meer Sierre Leone, Kazachstan, Papoea-Nieuw-Guinea en de Amerikaanse staat Virginia schaften de doodstraf af.