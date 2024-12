Aantal daklozen in de VS op hoogste niveau ooit gemeten: 770.000

In de Verenigde Staten is de dakloosheid duidelijk gestegen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Huisvesting en Stadsontwikkeling (HUD) steeg het aantal daklozen van zowat 653.000 in januari 2023 tot ruim 770.000 in januari 2024 , een toename met 18 procent. Dat is het hoogste niveau gemeten sinds in 2007 statistieken over dakloosheid bijgehouden worden.

In de VS leven ongeveer 335 miljoen mensen.

De gegevens van Housing and Urban Development (HUD) komen van onderzoek in één enkele nacht dat het ministerie elk jaar bij het begin van het jaar doet, maar waarvan de resultaten pas maanden later bekendgemaakt worden. Zowel mensen in noodopvang (‘sheltered’) als daklozen die op straat leven (‘unsheltered’), worden geregistreerd. De hoofdoorzaken van de toename zijn volgens HUD het gebrek aan betaalbare woningen, de gevolgen van natuurrampen als orkanen, bosbranden en overstromingen, en de uitdagingen door de opvang van migranten in enkele regio’s van het land. Het rapport geeft aan dat mede door migratie duidelijk meer gezinnen dakloos zijn, bijvoorbeeld in grootsteden als Denver of New York.

Een derde van de getelde daklozen leeft in auto’s, in tenten, onder bruggen, maar in elk geval niet in een veilig gebouw.

De regering Biden argumenteert dat de telling werd gedaan op een moment dat de migratiecrisis, met een instroom van honderdduizenden asielzoekers per maand, op of net voorbij haar hoogtepunt was, en dat toekomstige statistieken wellicht beter zullen uitvallen.

De toename laat zich bijna in alle categorieën voelen, met name bij kinderen (plus 33 procent) en families (plus 39 procent). Het aantal mensen in noodopvang steeg met een kwart, en die op straat met 7 procent.