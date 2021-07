Bij een schietpartij in Amsterdam is dinsdagavond de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries zwaargewond geraakt. 'Hij vecht voor zijn leven', aldus Amsterdams burgemeester Femke Halsema. Premier Mark Rutte spreekt over 'een aanslag op de vrije journalistiek'.

Het schietincident gebeurde in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was. De Vries werd van dichtbij neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

'Hij vecht voor zijn leven', zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op een gezamenlijke persconferentie met de politie.

Drie mensen werden snel opgepakt. Een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam worden vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Ze worden verdacht van directe betrokkenheid. Een derde persoon uit Amsterdam (18) is woensdag vrijgelaten en is geen verdachte meer, meldt de politie van Amsterdam in een persbericht.

Over een mogelijk motief zei de politie niets. Burgemeester Halsema sprak van een 'brute, laffe misdaad'. Ze zei dat veel mensen het hebben zien gebeuren. 'Als zij er behoefte aan hebben, staat slachtofferhulp klaar.'

Over de beveiliging van Peter R. de Vries wilde de politie niets zeggen. Volgens Nederlandse media wilde de journalist niet weten van beveiligingsmaatregelen.

Nieuwssite BN De Stem uit Breda meldt dat advocaat Peter Schouten ook in veiligheid is gebracht na de aanslag op De Vries.

'Aanslag op vrije journalistiek'

Premier Mark Rutte noemde het neerschieten van De Vries een 'aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie, onze rechtsstaat en onze samenleving'. De Vries, aldus Rutte, was 'bij uitstek een vertegenwoordiger van de vrije journalistiek. We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft.'

De politie was massaal gemobiliseerd na de aanslag © Belga

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus sprak over 'een zwarte dag' en benadrukte dat de politie alles in het werk stelt om de daders te vinden. 'Wees verzekerd dat we waakzaamheid nu bovenaan hebben staan.'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reageerden 'diep geschokt'. 'Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen', schrijven ze in een mededeling vanuit Berlijn. 'Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.'

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) had het op Twitter over 'een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek'.

Vreselijke aanslag in Amsterdam. Duimen dat Peter R. de Vries het haalt. Een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek. Hopelijk worden de daders snel gevat. — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) July 6, 2021

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. aanslag op journalist Peter R. de Vries: https://t.co/q3zBmu1aSp pic.twitter.com/uUSNwxa1R0 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) July 6, 2021

Ontvoering Heineken

Peter R. de Vries (°1956) is een veelgeziene gast op tv en had ook lange tijd zijn eigen tv-programma, waarin hij achter misdadigers aanzat. Hij is het gezicht van de misdaadverslaggeving in Nederland. Hij werd meerdere keren bedreigd door beschuldigden over wie hij berichtte.

Hij begon zijn journalistieke carrière bij de krant De Telegraaf, en publiceerde in 1987 een boek over de ontvoering van biergigant Freddy Heineken. Hij bleef een vaak moeizaam en conflictueel contact onderhouden met de bekendste van de ontvoerders, Willem Holleeder, en berichtte uitvoerig over diens proces en diens misdaadgroep. Het Amsterdamse misdaadmilieu was bij uitstek het actieterrein van De Vries.

Na een carrière in de geschreven pers (na De Telegraaf volgde onder meer het blad Actueel, waar hij hoofdredacteur was) ging hij vooral voor tv werken. Van 1995 tot 2012 was hij het gezicht van het tv-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

Marengoproces

Sindsdien is hij vaak te gast in praatprogramma's, zoals dinsdagavond toen hij bij RTL Boulevard over Seif Ahmed kwam praten, een kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten.

De Vries is adviseur - en Schouten advocaat - van Nabil B., kroongetuige in het zogenaamde Marengoproces tegen een deel van de Amsterdamse drugsmaffia. Hoofdverdachte en vermoede bendeleider Ridouan Taghi en 16 medebeschuldigden worden meerdere moorden en moordpogingen ten laste gelegd. De broer en de advocaat van de kroongetuige werden eerder vermoord. In 2019, het jaar dat de advocaat werd gedood, verklaarde De Vries dat hij ook op de dodenlijst van Ridouan Taghi staat.

'Ik doe geen aangifte van bedreigingen'

In 2017 vertelde De Vries aan de krant AD dat bedreigingen hem 'geen flikker' uitmaakten. 'Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.'

Vorige maand, zo meldt het AD, werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Ook daar meldde hij dat hij niet bang is aangelegd. Maar 'de broer van Nabil en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met "nu wordt het mij iets té intens" kan beter bij Libelle gaan werken.'

YouTube verwijdert honderden filmpjes In de uren na de aanslag verwijderde YouTube honderden filmpjes waarop de gewonde De Vries en de plek van het misdrijf te zien waren. De filmpjes werden door omstanders gedeeld. Gewelddadige of bloederige beelden zijn niet toegestaan op YouTube, laat moederbedrijf Google weten. Het gaat volgens een woordvoerder vaak om hetzelfde beeldmateriaal dat meerdere keren wordt geplaatst. Het is niet bekend hoeveel unieke filmpjes ertussen zitten. Gebruikers die de filmpjes plaatsen, krijgen eerst een waarschuwing. Als ze vaker in de fout gaan, wordt hun account geblokkeerd. De politie in Amsterdam riep eerder mensen op om beelden van de aanslag niet op sociale media te delen.

