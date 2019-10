De vermoedelijke dader van de aanslag van woensdag op een synagoge in Halle, in het zuidoosten van Duitsland, heeft op het internet een antisemitisch manifest gepubliceerd. Dat melden het terrorismeobservatorium SITE en de Duitse krant Die Welt.

De directeur van SITE, Rita Katz, heeft op Twitter gemeld dat "het document klaarblijkelijk een week geleden is gepubliceerd, op 1 oktober". Volgens haar staan er foto's in van wapens en munitie, waaronder zelfgemaakte wapens, en drukte de auteur zijn wil uit om "zoveel mogelijk niet-blanken te doden, en dan liefst Joden". Volgens Die Welt is de tekst ongeveer tien pagina's, geschreven in het Engels. Er staat specifiek in dat de dader de synagoge van Halle wilde aanvallen op de Joodse feestdag Jom Kippoer, en die aanslag zelf wilde overleven.

Woensdag raakte ook al bekend dat de dader de aanslag gelivestreamd had. Woensdagavond maakte de Duitse politie bekend dat een man die in de loop van de dag werd opgepakt, vermoedelijk de dader is van de aanslag. Eerder raakte bekend dat de vermoedelijke dader een 27-jarige Duitser is met een extreemrechtse achtergrond.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer sprak van antisemitische aanslag door een sympathisant van extreemrechts. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier brengt donderdag een bezoek aan de synagoge, en zal ook een ontmoeting hebben met minister-president van Saksen-Anhalt Reiner Hasselhoff.

Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer geeft donderdagnamiddag samen met de voorzitter van de Centrale Raad voor de Joden en Hasselhoff een persconferentie om meer details te verschaffen over het lopende onderzoek.