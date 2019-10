De dader van de schietpartij aan een synagoge in het Oost-Duitse Halle, waarbij twee mensen werden vermoord, had waarschijnlijk antisemitische motieven. Bovendien livestreamde hij zijn aanval op het internet.

De dader van de aanval op een synagoge in de Duitse stad Halle is naar wordt aangenomen een 27-jarige Duitser met een extreemrechtse achtergrond, zo hebben veiligheidsbronnen woensdag aan het Duitse persbureau DPA gezegd.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei dat men ervan kan uitgaan dat de gebeurtenissen een 'anti-semitische aanval' zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat die door rechts extremisme is gemotiveerd. 'Volgens de federale procureur-generaal is er voldoende bewijs voor een mogelijke rechts-extremistische achtergrond', aldus de bewindsman in Berlijn.

De aanslag op de synagoge werd gedurende 35 minuten live uitgezonden op de videosite Twitch en op dat moment door vijf personen bekeken. Nadien werden de beelden door 2.200 personen gezien alvorens het streamingplatform ze na een half uur op het spoor kwam en verwijderde. Dat meldde de videosite zelf.

De vermoedelijke schutter opende zijn account een tweetal maanden geleden en had tot nu nog maar één keer geprobeerd om een video te livestreamen, aldus nog Twitch, dat zegt het voorval te onderzoeken.

Het Duitse anti-terreurparket heeft het onderzoek naar de schietpartij op een synagoge in de Oost-Duitse stad Halle overgenomen. Dat meldt een woordvoerder van het antiterreurparket in Karlsruhe aan het magazine Der Spiegel. Die beslissing werd ingegeven door het 'bijzondere belang van de zaak', aldus het parket in Karlsruhe. Er zijn voldoende aanknopingspunten voor een mogelijke extreemrechtse achtergrond voor de feiten, aldus een woordvoerdster van het federale parket aan de Evangelischer Pressedienst. De woordvoerster verwijst daarvoor naar alle omstandigheden van de feiten.

De dader legde voor de deur van de synagoge een zelf in elkaar geknutseld springtuig neer. Hij probeerde ook de synagoge binnen te dringen, en vuurde daarvoor meerdere schoten af. De pogingen om binnen te dringen lukten echter niet.

Vlak bij de synagoge werd een vrouw doodgeschoten. Het is vooralsnog onduidelijk of zij toevallig onder vuur werd genomen. Enkele straten verder werd iemand doodgeschoten die zich verschanste in een pitabar.