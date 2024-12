82 miljoen meer mensen op de wereld dan een jaar geleden

Rond de jaarwisseling zijn we met naar schatting 8,156 miljard mensen op aarde. Er zijn dan ongeveer 82 miljoen mensen meer dan precies een jaar geleden (8,083 miljard), volgens de Duitse Stichting Wereldbevolking (DSW). Ter vergelijking: in Duitsland wonen momenteel ongeveer 84 miljoen mensen. Dit jaar is de mensheid dus met bijna één Duitsland gegroeid.

In november 2022 werd het aantal van 8 miljard mensen wereldwijd overschreden. De Verenigde Naties (VN) verwachten dat de grens van 9 miljard in 2037 kan worden doorbroken. In de tweede helft van de eeuw verwachten de VN dat het cijfer de 10 miljard zal bereiken. Volgens de DSW stijgt het absolute aantal mensen gestaag, maar vertraagt de stijging wel. Momenteel krijgen vrouwen wereldwijd gemiddeld 2,2 kinderen.

Volgens de stichting groeit de bevolking vooral sterk in Afrika: daar zal de bevolking de komende twee decennia naar verwachting meer dan verdubbeld zijn. Tegen het einde van de eeuw zal de bevolking van Afrika naar verwachting groeien van 1,2 miljard nu tot 3,4 miljard. De stichting gaat ervan uit dat de wereldbevolking halverwege de jaren 2080 een piek bereikt van ongeveer 10 miljard mensen.

“Daarna zal, volgens de voorspellingen, een dalend aantal geboorten plus een toenemend aantal sterfgevallen ervoor zorgen dat de wereldbevolking niet alleen ouder wordt, maar ook begint te krimpen”, aldus de stichting.

Onderwijs en seksuele voorlichting zijn essentieel zodat meisjes en jonge vrouwen kunnen beslissen “wanneer en met wie ze hoeveel kinderen krijgen”, klinkt het. “Als vrouwen gelijke rechten hebben, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, economische onafhankelijkheid en hun eigen politieke besluitvorming, dan zullen gezinnen automatisch kleiner worden”, zegt DSW-directeur Jan Kreutzberg.