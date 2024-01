‘103 doden bij explosies in Iran’

Er zijn 103 mensen gedood bij een dubbele explosie in Iran. Dat melden de staatsmedia. Volgens dezelfde bronnen werden ook 141 gewonden geteld.

Woensdag vonden twee explosies kort na elkaar plaats in de buurt van de Saheb al-Zaman-moskee in Kerman, waar de tombe van de omgekomen Iraanse generaal Qassem Soleimani zich bevindt. Op die plek waren duizenden mensen samengekomen om de sterfdag van Soleimani, die in Iran als nationale held wordt aanzien, te herdenken. Iran spreekt van een ’terroristische aanval’, maar de officiële oorzaken van de dubbele explosie zijn nog niet bekend. Qassem Soleimani werd in januari 2020 op 62-jarige leeftijd gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. Hij was een sleutelfiguur in het Iraanse regime en een van de populairste publieke figuren van het land.

Het was de dodelijkste aanslag in de 45-jarige geschiedenis van de Islamitische Republiek.

‘Vastberaden reactie’

De Iraanse minister van Binnenlandse Zaken kondigde ‘een vastberaden reactie’ aan na de explosies.

‘Natuurlijk zullen de veiligheidsautoriteiten, het leger en de wetshandhavingsinstanties snel en krachtig reageren”, aldus Ahmad Wahidi tijdens een tussenkomst op de staatstelevisie.

Volgens Wahidi kwam het merendeel van de slachtoffers om bij de tweede explosie, die enkele minuten na de eerste gebeurde. Hij zei dat de exacte achtergrond van de explosies wordt onderzocht. ‘Onze politiediensten zijn waakzaam en zullen degenen die deze misdaad hebben gepleegd voor het gerecht brengen’.