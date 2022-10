120 doden bij Halloweenviering in Zuid-Korea

Bij de Halloween-viering in Seoel zijn 120 doden en 100 gewonden gevallen, nadat duizenden mensen waren samengetroept in een wijk van de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Dat heeft het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap zaterdagnacht bekendgemaakt, op basis van officiële cijfers.

De tragedie gebeurde toen paniek uitbrak in de mensenmassa. Duizenden mensen waren samengetroept in de nauwe straten van een wijk in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Filmpjes op de sociale media tonen hoe tientallen mensen langs de kant van de straat liggen, bedekt met blauwe plastieken lakens. Volgens getuigen was het zo druk op straat dat de hulpdiensten amper ter plaatse konden komen om de slachtoffers te helpen.

Eerst was bekend geraakt dat tientallen mensen moesten gereanimeerd worden omdat ze een hartstilstand of een hartinfarct hadden gekregen. Een uur later bleek de omvang van de tragedie nog een pak groter te zijn.

