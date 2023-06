‘3M schikt PFAS-zaak in VS voor 10 miljard dollar’

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M heeft een voorlopige schikking bereikt in een PFAS-dispuut met een reeks Amerikaanse steden en gemeentes, voor minstens 10 miljard dollar (9,3 miljard euro). Dat schrijft het persagentschap Bloomberg.

Als de schikking definitief wordt, vermijdt 3M een eerste zaak voor een federale rechtbank in de Verenigde Staten, aldus Bloomberg. De rechtszaak, die gaat over watervervuiling door PFAS-chemicaliën, zou starten op 5 juni in de staat South Carolina. De raad van bestuur van 3M zou de deal nog moeten goedkeuren. Het aandeel 3M schoot meer dan 10 procent hoger na het bericht.

Een woordvoerder van 3M zei ‘geen commentaar te geven op speculaties of geruchten’.

Eerder vrijdag kondigden de Amerikaanse bedrijven Chemours Company, DuPont de Nemours en Corteva een officiële schikking van 1,18 miljard dollar aan rond vervuiling door PFAS.

Midden vorig jaar kondigden de Vlaamse regering en 3M een ‘saneringsakkoord’ aan van 571 miljoen euro. En onlangs stelde de Nederlandse staat 3M aansprakelijk voor de schade die PFAS heeft aangericht in de Westerschelde.