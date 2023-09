22 jaar cel voor oud-leider Proud Boys, zwaarste straf voor bestorming Capitool

De voormalige leider van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys, Enrique Tarrio, is dinsdag veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor opruiende samenzwering en het leiden van een mislukt complot om de machtsoverdracht van Donald Trump naar Joe Biden te voorkomen. Het is de langste straf die is uitgesproken voor de aanslag op het Capitool in Washington op 6 januari 2021.

In tegenstelling tot de andere verdachten die in mei samen met hem werden veroordeeld, was Enrique Tarrio, tegen wie de aanklager 33 jaar gevangenisstraf had geëist, niet in Washington op die noodlottige dag.

Maar rechter Timothy Kelly vond dat ‘Tarrio de ultieme leider was van de samenzwering’ om het parlement te verhinderen de Democraat Joe Biden uit te roepen als winnaar van de presidentsverkiezingen ten koste van de zittende Republikeinse president Donald Trump.

Drie andere leden van de Proud Boys werden ook schuldig bevonden aan opruiende samenzwering en vorige week veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar.

Tarrio werd dagen voor de bestorming gearresteerd in Washington voor het verbranden van een Black Lives Matter-spandoek van een kerk in DC en het meenemen van geweermagazijnen met hoge capaciteit in het district, en hij werd door een rechter bevolen om de stad te verlaten.

Maar Kelly zei dat Tarrio weliswaar niet aanwezig was op het Capitool tijdens de aanval, maar dat de leider van de Proud Boys ‘een buitenproportionele invloed had op de gebeurtenissen van die dag.’

Hoewel de straf van 22 jaar de langste is die een beklaagde kreeg voor de feiten van 6 januari 2021, had het Ministerie van Justitie 33 jaar gevangenisstraf geëist voor Tarrio.