120 journalisten gedood in 2023, vooral in Gaza

Het afgelopen jaar zijn 120 journalisten om het leven gekomen tijdens hun werk. Dat zegt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Meer dan twee derde van die journalisten werd gedood in de Gazastrook.

In een eerder rapport van 8 december sprak de IFJ nog van 94 gedode journalisten. De toename tot 120 doden komt vooral door het aanhoudende geweld in de Gazastrook, stelt de IFJ. In de Gazastrook kwamen 82 journalisten om. Drie journalisten (1 Oekraïner, 1 Rus en 1 Fransman) kwamen om het leven terwijl ze de oorlog in Oekraïne coverden.

Daarnaast vielen er ook doden in Syrië (3), India (3), Mexico (3), Guatemala (3) Afghanistan (2), Filipijnen (2), Bangladesh (2), Pakistan (2), Kameroen (2), Soedan (1), Lesotho (1), Mali (1), Somalië (1), Mozambique (1), Nigeria (1), Rwanda (1), China (1), Colombia (1), Honduras (1), Verenigde Staten (1), Paraguay (1) en Albanië (1).

“Hoewel geen verhaal het leven van een journalist waard is, worden ze vaak doelbewust aangevallen om verhalen in de doofpot te stoppen”, zegt IFJ-secretaris-generaal Anthony Bellanger.

De IFJ doet een oproep aan de internationale gemeenschap en overheden om een bindend verdrag op te stellen dat de veiligheid en onafhankelijkheid van journalisten verzekert. “Het is een democratisch recht van burgers om goed geïnformeerd te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van overheden om journalisten te beschermen, zodat zij onafhankelijk verslag kunnen doen”, aldus Bellanger.