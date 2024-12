‘10.400 migranten zijn dit jaar omgekomen of vermist bij oversteek naar Spanje’

Meer dan 10.400 migranten zijn in 2024 op zee omgekomen of verdwenen toen ze Spanje probeerden te bereiken. Op de Canarische Eilanden stroomde een recordaantal migranten toe. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van de Spaanse ngo Caminando Fronteras.

Volgens de cijfers van de ngo, die de zeevaartautoriteiten waarschuwt voor boten in nood, vielen tussen januari en 15 december van dit jaar gemiddeld 30 doden per dag. Het aantal doden ligt 58 procent hoger dan vorig jaar, toen de ngo 6618 omgekomen of vermiste migranten telde op de migratieroutes naar Spanje. Volgens het rapport stierven 421 vrouwen en 1538 kinderen en jongeren.

‘Deze cijfers benadrukken een ernstig falen van de reddings- en beschermingssystemen’, aldus Helena Maleno, coördinator van het rapport. Ze sprak van een ‘onaanvaardbare tragedie’. Ze riep op tot de versterking van zoek- en reddingsoperaties en het garanderen van gerechtigheid voor slachtoffers en hun families.

De dode of vermiste migranten kwamen uit minstens 28 landen, voornamelijk uit Afrika, maar ook uit Irak en Pakistan. Volgens de gegevens van de ngo werd het overgrote deel van de slachtoffers (9757) geregistreerd tijdens de oversteek van de Atlantische Oceaan tussen de noordwestkust van Afrika en de Canarische Eilanden.

Het aantal migranten dat illegaal via de Canarische Eilanden Spanje binnenkomt, is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Eind november werd het jaarrecord van 2023 overtroffen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens gegevens van het ministerie kwamen er tussen januari en half december 60.216 migranten aan op de Spaanse eilandengroep, ten opzichte van 52.591 in heel 2023. Dat is een stijging met 14,5 procent.