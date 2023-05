VW Touareg krijgt update

Volkswagens Touareg is een oudgediende in het segment van de grote SUV’s want van dit luxemodel werden er ruim 1,1 miljoen verkocht. Nu komt er een update.

De Touareg is herkenbaar aan de nieuwe neus en achterkant. Vooraan springt het aangepaste radiatorrooster meteen in het oog en ook de koplampen en de bumper werden hertekend. Net zoals bij de overige VW-producten komt er een verlichte strip in het radiatorrooster die de beide kanten van de wagen met elkaar verbindt.

Achteraan zien we een doorlopende ledstrip die beide achterlichten verbindt. Ander opvallend stijlelement is het rood oplichtende VW-logo. Qua technologie brengt VW ook de IQ.Light-HD-matrix verlichting naar het Touareg-gamma. Dit betekent niet alleen een superieure en comfortabele verlichting, het systeem zorgt er tevens voor dat andere weggebruikers niet worden verblind.

Zware lasten

Onder de motorkap spint steevast een drieliter V6-motor. Op de Belgische markt wordt niet het volledige motorgamma geïntroduceerd, er komt een plug-inhybride variant met 381 pk en een dieselversie die 286 pk levert. Beide motoren komen met een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving waardoor deze grote SUV ook over onvervalste offroadskills beschikt en zonder verpinken zware lasten sleept. De nieuweling is vanaf juni bestelbaar en de basisversie (diesel) is beschikbaar vanaf 69.200 euro.