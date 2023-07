VW T-Cross is hertekend

Volkswagen toont de vernieuwde versie van de T-Cross, één van de bestverkopende VW-modellen wereldwijd. De nieuweling komt pas begin volgend jaar op de markt.

Wie dacht dat VW vooral leefde van de Golf of Polo holt een beetje achter de feiten aan. De moderne consument verkiest immers een (compacte) SUV boven de klassieke hatchback en ook in dit segment prefereert hij een maatje kleiner. Daarom is de T-Cross erg populair. Hij wordt overigens wereldwijd verkocht en bestaat op andere markten ook als Tacqua en als Taigun. Inmiddels werden er al ruim 1,2 miljoen exemplaren van verkocht.

Materiaalkeuze

Optisch herken je de vernieuwde versie aan de rechthoekige (matrix led) koplampenunits en de aangepaste voorbumper. Ook achteraan wijzigt de vorm van de lichten. ’s Avonds valt de T-Cross ook op door de specifieke lichten. In de achterlichten zie je een X-vorm en vooraan verbindt een witte ledstrip de afstand tussen de lichtunits en het VW-logo. Ook achteraan komt een doorlopende rode ledstrip.

Binnen wordt het infotainment aangepast en zelfs de basisversie krijgt over een vrijstaand aanraakscherm met een diagonaal van 23,4 cm. Verder komt er een digitaal instrumentencluster standaard op alle versies. VW heeft ook de kritiek over de materiaalkeuzes ter harte genomen en belooft aangenamere kunststoffen die zachter aanvoelen. Tot slot wordt de achtervering versterkt zodat je probleemloos elektrische fietsen op een fietsendrager (op de trekhaak) kan vervoeren.