VW schrapt banen in Zwickau

Volkswagen stemt de Duitse productie van elektrische modellen af op de dalende vraag. In een eerste fase betekent dit het ontslag van bijna 270 tijdelijke werknemers, maar wanneer het tij niet keert kunnen er dat ook meer worden.

Verkoop valt terug

De elektrische modellen van huize Volkswagen die onder de merknaam ID. worden vermarkt, doen het op de Duitse thuismarkt sinds kort een stuk slechter. Dat geldt overigens voor alle zuiver elektrisch aangedreven modellen sinds de subsidiekraan door de Duitse overheid werd toegedraaid. Sinds de premiebron is opgedroogd, viel de verkoop van nieuwe elektrisch aangedreven voertuigen met wel 70% terug. Vooral particuliere kopers nemen onder invloed van de inflatie en de onzekerheid een afwachtende houding aan. Ook op de Belgische markt zien we een vergelijkbare situatie want voor de niet-leasingrijder is een elektrische auto gewoonweg te duur. Aan de basis van de tegenvallende verkoopresultaten ligt eveneens de toegenomen concurrentie want steeds meer merken (ook niet-premium) hebben elektrische modellen in hun gamma. Ook de komst van steeds meer Chinese merken en modellen maakt dat de concurrentiepositie van VW steeds meer onder druk zal komen te staan.

Door deze terugval in de verkoop ziet VW zich genoodzaakt om de productie van de modellen ID.4, ID.5 en ID.3 tijdelijk terug te schroeven en dat kost banen in de productiesite van het Duitse Zwickau. In de fabriek in de Duitse deelstaat Saksen worden uitsluitend elektrische modellen geproduceerd en er zijn meer dan 10.000 medewerkers actief. Voorlopig worden 270 tijdelijke medewerkers de laan uit gestuurd, maar wanneer de marktsituatie niet (snel) verandert, zouden er nog meer jobs op de tocht staan.