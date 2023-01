VW ID. 7 komt 700 km ver

Volkswagen onthulde op de CES, de Consumer Electronics Show, die begin januari in Las Vegas plaatsvond de ID.7 die een rijbereik tot 700 km belooft.

De ID.7 wordt een ruim bemeten sedanmodel en rust net als de overige modellen binnen het ID.-gamma op het modulaire MEB-platform. Wat meteen opvalt zijn de lichteffecten op het koetswerk door gebruik van lakwerk in verschillende semitransparante lagen. Deze ID.7 wordt de productierijpe versie van de ID. Aero concept die eerder aan de Chinese markt werd voorgesteld.

Meer connectiviteit

De ID.7 wordt een topberline die je op basis van marketing boven de Passat maar een stuk onder de Phaeton van weleer moet plaatsen. De wagen zal (standaard) worden uitgerust met elementen als een groot head-up display in ‘augmented reality’ en in het dashboard zit een display van 38 cm geïntegreerd.

Ook op vlak van connectiviteit gaat deze ID. weer een stapje verder. Omdat het voertuig gelinkt is aan de smartphone van de gebruiker, weet de wagen wanneer zijn baasje of bazin op een zomerse dag zijn of haar wagen nadert, zodat de airconditioning het interieur al kan afkoelen.

Aerodynamica maakt het verschil

De keuze voor een sedankoetswerk is ook zeer bewust vooral in een markt waar ongeveer de helft van de consumenten vooral SUV-modellen koopt. Door het koetswerk te verlagen en de stroomlijn te optimaliseren, kan men het rijbereik aanzienlijk verhogen met dank aan het lagere verbruik.

De voorbije tien jaar werd de autonomie van elektrische voertuigen in hoofdzaak verbeterd door de batterijcapaciteit (en het gewicht) te verhogen. Voor dit nieuwe model belooft ID. een rijbereik van 700 km.