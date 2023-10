Volkswagen wil betaalbare auto’s

Volkswagen wil op vrij korte termijn (elektrische) modellen bouwen die beter aansluiten bij de wensen van de consument. Lees: compactere en meer betaalbare elektrische modellen.

Volkswagen CEO Thomas Schäfer gaf aan hoe Volkswagen op korte termijn (horizon 2028) de productportfolio zal bijsturen. Hoewel we de voorbije weken vooral hoorden over ontslagen in de fabrieken van Zwickau – waar vooral de ID.3 en de ID.4 worden gebouwd – krijgen we vandaag erg ambitieuze plannen voorgeschoteld.

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden waarin VW is terechtgekomen, wordt het gaspedaal ingetrapt om de introductie van een compacter model (dat wellicht in Wolfsburg zal worden geassembleerd) te versnellen. We hebben het dan over de ID2All die onder de ID.3 zal worden gepositioneerd.

VW gaf al te kennen dat die 25.000 euro of zelfs iets minder zou kosten. De VW-ceo liet nog verder in zijn kaarten kijken door ook een model in het A-segment in het vooruitzicht te stellen. Dat zou kleiner zijn dan een Polo en hier zou VW op een prijskaartje van 20.000 euro mikken. Op die manier viseert Volkswagen zelfs Dacia dat met de compacte Spring momenteel een uniek, maar vooral betaalbaar product heeft in EV-land.

Verder wilde Schäfer nog kwijt dat de Golf blijft bestaan, maar dat diens toekomst ook elektrisch zal zijn. Mogelijk gaat die de ID.3 vervangen. Hij zal ook op het nieuwe SSP (scalable systems platform) rusten, een basis die ook zal worden gebruikt voor de genoemde compacte elektrische modellen.