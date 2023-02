Volkswagen bouwt wereldwijd laadnetwerk

Volkswagen wil met dochtermerk ID. het verschil maken op vlak van elektromobiliteit en om dit ook praktisch mogelijk te maken investeert het in een wereldwijd netwerk van snelladers. Momenteel staat de teller op 15.000 geïnstalleerde snellaadpunten.

45.000 Charging laadpunten

Volkswagen heeft zich als groep tot doel gesteld om tegen 2025 wereldwijd 45.000 snellaadstations te installeren. Het gaat om zogenaamde ‘high power charging points’ met een laadvermogen tot 350 kW. Sinds 2021 werkt VW in Europa samen met verschillende partners zoals Ionity, Ewiva, Enel X, BP, Iberdrola en Enel Group om het netwerk vorm te kunnen geven. Op de overige markten zoals Noord-Amerika is Electrify America een partner en in China bestaat er een joint venture met CAMS.

Mobiliteit aanbieden

Eind 2022 was er al een derde van het objectief gerealiseerd met 15.000 operationele laadpunten. Tegen eind 2023 moeten er op Europese bodem 10.000 snelladers zijn aangesloten en wereldwijd moet de teller dan op 25.000 staan. In Europa mikt men op 18.000 laders, in Noord-Amerika moeten dat er 10.000 worden en voor de Chinese markt wil men uiteindelijk 17.000 laadunits operationeel hebben. VW ziet dit ‘Charging’-project niet alleen als een voorwaarde om elektrisch rijden breed te laten doorbreken in de samenleving, men ziet dit ook als een strategische groeimarkt die men in de toekomst nog verder wil uitbouwen. VW wil zich in de toekomst ook eerder profileren als een dienstverlener van mobiliteit en daarbij hoort ook een intelligent oplaad- en energie ecosysteem.