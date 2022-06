Vlamingen vragen vijf keer meer premies voor thuisbatterijen aan

Er zijn in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan vijfduizend premies aangevraagd voor thuisbatterijen, die door zonnepanelen opgewekte energie opslaan. Dat zijn er meer dan vijf keer zoveel als in dezelfde periode in 2021.

Dat zegt Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V) zondag, die cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA). Thuisbatterijen worden vaak samen met zonnepanelen geïnstalleerd. Ze slaan door de panelen opgewekte elektriciteit op, zodat de bewoners ook na het verdwijnen van de zon nog een tijd eigen elektriciteit kunnen verbruiken en niet meteen stroom moeten afnemen van het elektriciteitsnet.

Dalend premiebedrag

Volgens de cijfers die Van Rompuy kreeg, werden van januari tot en met april 5.088 installatiepremies aangevraagd voor thuisbatterijen in Vlaanderen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 972. In heel 2021 werden uiteindelijk 18.970 premies aangevraagd, waarvan meer dan de helft in december. Ook dit jaar verwacht Van Rompuy nog een versnelling tegen het einde van het jaar, omdat het premiebedrag jaar na jaar daalt. Dit jaar bedraagt de premie maximaal 1.725 euro.

‘De stijgende energieprijzen, maar ook het dalende premiebedrag en de afschaffing van de terugdraaiende teller, zetten Vlamingen aan om te kiezen voor een thuisbatterij’, zegt Van Rompuy. ‘Daarnaast heeft de technologie van de thuisbatterij duidelijk progressie gemaakt. Er zijn vandaag reeds degelijke systemen op de markt voor beperktere thuiscapaciteit.’