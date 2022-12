Vlaming verbruikte dit jaar gemiddeld 12 procent minder stroom en 14 procent minder gas

Het energieverbruik in Vlaanderen ligt in de eerste elf maanden van dit jaar een pak lager dan in 2021, zo maakt netbeheerder Fluvius dinsdag bekend.

Gemiddeld verbruikte een Vlaams gezin 12 procent minder stroom per maand. Voor gas gaat het zelfs om een daling met 14 procent per maand, temperatuursverschillen uitgevlakt. Op basis van anonieme gegevens van de digitale meters blijkt dat ook de koudegolf van begin december het besparingstempo niet heeft doen minderen, zegt Fluvius.

In Vlaanderen beschikt één op de drie gezinnen, of zo’n 1,25 miljoen huishoudens, over een digitale meter. Daarmee kan het energieverbruik in real time worden opgevolgd. De elektriciteitsbesparing bij gezinnen met zonnepanelen was de voorbije elf maanden iets groter (-13 procent) dan bij diegenen zonder zonnepanelen (-11,5 procent), onder meer geholpen door het zonnige weer.

Daarnaast valt op dat de daling in de maanden oktober en november het grootste was, respectievelijk 19 en 17 procent, wat volgens Fluvius waarschijnlijk te maken heeft met de piek in de energieprijzen op het einde van de zomer.

De Vlaming bespaart op zijn verbruik, maar hoe dat precies gebeurt, kan de netbeheerder niet afleiden uit de cijfers. Voor aardgas lijkt de Vlaming in alle maanden van dit jaar zijn gasverbruik te hebben bijgestuurd, leidt Fluvius af uit een eigen analyse van de digitale meters.

Structureel

Gemiddeld bespaarden gezinnen 14 procent per maand ten opzichte van vorig jaar. Spectaculair zijn de besparingscijfers voor de zomermaanden juni (37 procent), juli (36 procent) en augustus (20 procent), weliswaar met lage absolute verbruikscijfers. ‘Omdat er in die maanden niet wordt verwarmd, gaat het vermoedelijk om gezinnen die hebben ingegrepen op hun warmwaterproductie, bijvoorbeeld door de boilertemperatuur te verlagen of minder -of korter- te douchen’, aldus de netbeheerder.

De vrieskou in december heeft het aardgasverbruik logischerwijs wel doen stijgen, maar in vergelijking met ijsdagen uit het verleden (10 januari 2022 – de dag met het grootste gasverbruik uit de vorige winter – en 9 februari 2021 – de koudepiek van vorig jaar) is er nog steeds bespaard op het verbruik, stelt Fluvius vast. Het ging om een daling met respectievelijk 21 en 15 procent, berekende de netbeheerder. Die vermoedt dat de besparingen op gas dus ‘structureel’ zijn, bijvoorbeeld door de thermostaat te verlagen, te isoleren of anders te verwarmen.