Vijf EU-landen aan Middellandse Zee vragen meer solidariteit op vlak van migratie

Vijf EU-landen die aan de Middellandse Zee liggen – Italië, Spanje, Griekenland, Cyprus en Malta – roepen de anderen lidstaten op tot meer solidariteit op het gebied van migratie. Dat heeft Luciana Lamorgese, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, zaterdag meegedeeld na een overleg in de Italiaanse stad Venetië.

De ministers van Binnenlandse Zaken van de vijf landen waren bijeengekomen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen over een nieuw Europees migratiebeleid. Binnen de EU-landen wordt al jaren geruzied over de manier waarop in de toekomst kan worden samengewerkt bij de opvang van migranten. De landen aan de Middellandse Zee hebben daarbij herhaaldelijk aangedrongen op meer steun en op herverdelingsmechanismen.

De crisis in Oekraïne heeft aangetoond dat in Europa kan worden samengewerkt om vluchtende mensen op te vangen, zegt Lamorgese. ‘Deze solidariteit moet ook tot uiting komen in een herverdelingsmechanisme voor migranten.’

De vijf landen roepen de EU ook op beter samen te werken met transitlanden en landen van herkomst, om te voorkomen dat migranten zich aan de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee wagen en om werk te maken van de repatriëring van mensen.