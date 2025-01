‘Vertrouwen is cruciaal voor onze economie, ook al wordt dat in 2025 niet evident’

‘Meer vertrouwen is allicht het krachtigste middel voor een sterkere economie’, schrijft Bart Van Craeynest (Voka) bij de start van het nieuwe jaar. Hij lijst een aantal domeinen op waar dat vertrouwen cruciaal wordt voor economisch succes.

Onze economie draait al geruime tijd vierkant, om het zacht uit te drukken. De activiteit in de private sector nam de voorbije twee jaar met amper 0,5% per jaar toe, ver onder het normale groeitempo. In 2024 gingen meer dan 10.000 bedrijven failliet, waarbij ruim 30.000 jobs verdwenen. Nog eens bijna 10.000 werknemers waren betrokken bij een aankondiging van collectief ontslag. Vooral de industrie zit in een zware crisis met krimp van 9% in de voorbij twaalf maanden, de zwaarste terugval in Europa in die periode.

2025 voorspelt voorlopig meer van hetzelfde. Bovendien is er heel veel onzekerheid die de vooruitzichten overschaduwen, onder meer over het beleid van Trump, de Belgische politieke soap (en die in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk…), de toekomst van de Europese industrie, de oorlog in Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten…

Om tegen die moeilijke achtergrond er toch iets van te maken, zullen we dit jaar vooral nood hebben aan (veel) meer vertrouwen, ook al wordt dat niet evident.

Op allerlei domeinen is vertrouwen een doorslaggevende factor voor economisch succes:

Meer vertrouwen is trouwens ook essentieel voor de hele samenleving. Uit onderzoek aan Harvard blijkt dat een klimaat waarin mensen minder vertrouwen hebben in de toekomst (concreet met meer zero-sum mentaliteit) leidt tot meer polarisatie, meer complotdenken en minder economische groei. Die lagere groei dreigt dan het vertrouwen nog verder te ondermijnen, waardoor een samenleving in een soort negatieve spiraal kan vastraken.

Moeilijke start van 2025

2025 begint op het vlak van vertrouwen onder een slecht gesternte. Het ondernemersvertrouwen blijft al zo’n twee jaar duidelijk onder normale niveaus hangen, terwijl het consumentenvertrouwen de voorbije zes maanden afbrokkelde. Aan de federale onderhandelingstafel lijkt er weinig vertrouwen te zijn, en tussen de sociale partners is het vertrouwen al langere tijd zoek.

Voorlopig lijken de financiële markten nog vrij gerust in de Belgische situatie, maar gezien de grote overheidsschuld en de belangrijke financieringsnoden hebben we op dat vlak weinig marge.

Meer vertrouwen is allicht het krachtigste middel voor een sterkere economie. Vandaar mijn wens voor 2025: meer vertrouwen voor iedereen.

Bart Van Craeynest is hoofdeconoom bij Voka en auteur van ‘België kan beter’.