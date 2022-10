VAB wil rijbewijs hervormen

Als het van de mobiliteitsorganisatie VAB afhangt, wordt een rijbewijs voor een auto met een automatische versnellingsbak de norm. Een handgeschakelde transmissie is volgens de VAB voorbijgestreefd.

VAB geniet enige autoriteit als het over rijopleiding gaat, want het is ook de grootste rijschool in Vlaanderen. De organisatie wil haar leswagens doorgedreven elektrificeren en dat impliceert dat er minder auto’s met een manuele transmissie overblijven. Het is ook makkelijker om iemand met een automatische versnellingsbak te leren rijden omdat hij/zij het koppelen en ontkoppelen niet moet inoefenen.

Nu het niet makkelijk is om voldoende lesgevers te vinden, is deze demarche niet helemaal zonder eigenbelang. Los daarvan zit er ook enige logica in, want het aandeel voertuigen met een automatische versnellingsbak blijft stijgen.

Meer betalen?

Wie vandaag een rijexamen aflegt met een automaat, heeft een beperking (code 78) en mag bij uitbreiding niet met een handgeschakelde wagen rijden. Wil je dat wel, dan moet je het praktische rijexamen opnieuw afleggen met een handgeschakeld voertuig. Precies dat zou VAB graag anders zien.

Iedereen doet zijn of haar examen met een automaat. Wie zelf wil schakelen, moet bijkomende lessen nemen. Vier lessen van twee uur volstaan volgens de VAB om de kunst van het manueel schakelen onder de knie te krijgen. Wie toch wil schakelen, zal dus meer moeten betalen, tenzij de rijopleiding voor het basisrijbewijs dat volstaat om met een automaat te rijden, goedkoper wordt.

Dit voorstel van de VAB past ook in een evolutie naar elektrische voertuigen die het vandaag altijd zonder klassieke versnellingsbak moeten stellen. Ook in het topsegment werd de automaat de norm en is een handgeschakelde transmissie zelfs niet meer beschikbaar. Maar het is wel te vroeg om de die transmissie helemaal af te schrijven, want in de goedkopere segmenten zitten nog handgeschakelde bakken.

Een rijbewijs hoort tegelijk universeel te zijn en moet ook mobiliteit verschaffen aan de minder gefortuneerde automobilist. In deelvoertuigen, campers, huurbestelwagens en autootjes die je op vakantie huurt zullen we nog decennialang met klassieke versnellingsbakken worden geconfronteerd. Omdat een rijbewijs vooral zo universeel mogelijk moet blijven, getuigt het pleidooi van de VAB van een blik vooruit maar komt die duidelijk te vroeg.