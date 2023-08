VAB lanceert batterijtest voor EV’s 

De batterij van een elektrische auto is met stip het duurste onderdeel van een wagen. Daarom lanceert mobiliteitsorganisatie VAB een uniforme meetmethode om de staat van batterijen te beoordelen.

Naarmate er meer elektrische auto’s als bedrijfswagen worden ingeschreven, komt er binnen enkele jaren ook een volwassen aanbod gebruikte elektrische auto’s op de markt. Daarom lanceert het diagnosecentrum van mobiliteitsorganisatie VAB nu die tests. De SOH (State of health) of gezondheidstoestand van een autobatterij wordt in een percentage uitgedrukt. Automerken kunnen dit uiteraard ook bepalen, maar de manier waarop de informatie wordt vergaard verschilt al naargelang het merk.

Op die manier is het moeilijk om de levensverwachting van een Renault-batterij te vergelijken met die van een VW ID. Bovendien gebruiken constructeurs dit SOH-percentage ook voor garantiedoeleinden waardoor ze in deze rechter en partij zijn. De testmethode van de VAB houdt rekening met veel parameters waaronder het aantal laadcycli, de laadsnelheid, leeftijd, afgelegde kilometers, maar ook met specifieke elementen zoals het verschil in spanning tussen de batterijcellen onderling.

Snel of traag

De tests gebeuren in het diagnosecentrum waar iedereen de staat van een auto kan laten controleren. Dat kan handig zijn bij de aan- of verkoop van een wagen. Voor de batterijcontrole van EV’s bestaat een snelle flashtest (€ 69) die al na 5 minuten een beeld geeft over de batterij en het oplaadsysteem. Er is tevens een premiumtest (€ 99) waarbij de volledig opgeladen batterij onder belasting wordt gemonitord. Nadeel is dat dit langer duurt omdat men bij deze oefening de batterij helemaal moet leegrijden. Dat kan naar verluidt ook gespreid over verschillende dagen of ritten.