Trump spreekt over leugens en een heksenjacht in eerste speech na bekendmaking aanklachten

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft zaterdag op een campagne-event in Georgia de aanklachten tegen hem in verband met het meenemen van geheime documenten na zijn presidentschap “ongegrond” en “een heksenjacht” genoemd. Dat meldt persagentschap Associated Press. Het is het eerste publieke optreden van de Republikein sinds vrijdagavond (Belgische tijd) bekendraakte dat hij wordt aangeklaagd op 37 punten.

Trump zei tijdens zijn toespraak op de Georgia Republican dat zijn tegenstanders met de politiek gemotiveerde aanklachten enkel maar zijn terugkeer naar het Witte Huis willen bemoeilijken. “Ze hebben de ene heksenjacht na de andere gelanceerd om onze beweging te stoppen, om de wil van het Amerikaanse volk te dwarsbomen”, zei hij ook. “Uiteindelijk hebben ze het niet op mij gemunt, maar op jullie.” “De belachelijke en ongegronde aanklachten van het door de Biden-administratie gemanipuleerde ministerie van Justitie zal de geschiedenis ingaan als het meest vreselijke machtsmisbruik ooit”, zei Trump nog.



Nog voor zijn speech werd hij door een honderdtal supporters met bordjes met “heksenjacht” erop opgewacht op de luchthaven. Later op de dag spreekt Trump, die op kop staat in de Republikeinse peilingen, ook zijn aanhangers in North Carolina toe.

Trump nam tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime dossiers met gevoelige informatie, mee naar Florida toen hij uit Washington vertrok. Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” en “belemmering van de rechtsgang”. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen.