Toyota Land Cruiser kiest voor traditie

Toyota onthult de nieuwe generatie Land Cruisers. In tijden van elektrificatie en aerodynamische vormgeving rijdt Toyota een opvallend klassiek ogende en dito gemotoriseerde terreinwagen voor.

De Land Cruiser bestaat precies 72 jaar en al die tijd was dit een betrouwbare terreinwagen die zijn strepen verdiende door in de meest onherbergzame streken ter wereld onvoorwaardelijke mobiliteit te garanderen. Precies daarom wordt hij ook gekozen door de VN en andere ngo’s die deze voertuigen gebruiken voor humanitaire missies.

Het is dus een voertuig dat wordt ontwikkeld met het oog op wereldwijde inzetbaarheid, waardoor elektrische aandrijving – die in hoofdzaak op Europese bodem wordt verplicht – geen optie is. De Land Cruiser heeft een afzonderlijk koetswerk dat op een echt (GA F) chassis wordt gemonteerd wat het voertuig bijzonder stijf en sterk maakt met het oog op terreinrijden en sleepvermogen. Qua look zien we een hoekig design met een verticale neus en een opvallende carterbescherming.

Mild hybride volgt

Ondanks de klassieke aanpak blijft deze nieuwe generatie Land Cruisers niet verstoken van hedendaagse technologie. Het is bijvoorbeeld de eerste keer dat deze terreinwagen een elektrische stuurbekrachtiging krijgt. Verder komt er een meer verfijnd offroadsysteem (Multi Terrain Select) waarbij de bestuurder de ondergrond instelt en de wagen zich automatisch aan de rijomstandigheden aanpast.

Qua aandrijving is er een 2,8 liter grote dieselmotor die 204 pk levert en aan een achttrapsautomaat wordt gekoppeld. Het nieuwe model komt in 2024 op de markt. Vanaf 2025 wordt ook een mild hybride versie verwacht die middels een 48 Volt-systeem minder verbruikt.