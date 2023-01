Toyota democratiseert hybrid 

Toyota heeft het voorbije jaar een eerste volledig elektrisch aangedreven model gelanceerd, maar houdt vast aan zijn hybride technologie die een laag benzineverbruik verzoent met een haalbare prijs.

Dat mag je letterlijk nemen want in deze salonperiode (tot 31 januari) koop je Toyota-modellen met een hybride motorisatie aan de prijs van een auto met een klassieke benzinemotor. Voor alle duidelijkheid: het gaat over serieel hybride modellen. Dat zijn wagens die nooit via de stekker worden opgeladen.

Ze beschikken over een bescheiden batterij die wordt opgeladen tijdens het vertragen of door de benzinemotor. Die batterij voedt een compacte elektromotor die in hoofdzaak ondersteunend werkt en de wagen bij lage snelheden (bijvoorbeeld in de file) aandrijft. Dergelijke modellen hebben altijd een automatische versnellingsbak en zijn erg zuinig. Ze wegen ook een stuk minder dan een plug-inhybride of een 100 % elektrisch aangedreven model.

Uitgebreid aanbod

Toyota biedt deze hybride aandrijvingen op tal van modellen, ook op de compacte Yaris en de Yaris Cross. Verder is de Corolla met deze technologie beschikbaar, net als de recent gelanceerde Corolla Cross Hybrid die ondanks de naam maar weinig gemeen heeft met de klassiekere Corolla.

Ook de RAV4 is een uitzondering want deze SUV is zowel beschikbaar met een klassieke hybride aandrijving als met een plug-inhybride aandrijflijn.