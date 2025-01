Online haatberichten reguleren is geen censuur, stelt VN

Online haatberichten reguleren is geen censuur. Dat heeft Volker Türk, de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, vrijdag gemeld op X.

De mededeling van Türk komt er nadat Mark Zuckerberg enkele dagen geleden liet weten dat Meta, het moederbedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp, een punt zet achter het factcheckprogramma door derden in de Verenigde Staten. Volgens Zuckerberg zijn die namelijk vooringenomen en beperken ze de vrijheid van meningsuiting. De beslissing wordt gezien als een toegift aan aankomend Amerikaans president Donald Trump.

Ook het International Fact-Checking Network, waartoe onder meer het Franse persagentschap AFP behoort, hekelt het verwijt dat het controleren van feiten censuur zou zijn. “Dat is onwaar en we willen hier heel duidelijk over zijn, zowel voor de actuele context als voor de geschiedschrijving”, klinkt het. “Meta eiste van alle factcheckpartners dat ze aan strikte standaarden voor onpartijdigheid voldoen, via verificatie door het International Fact-Checking Network. Dat betekende geen banden met politieke partijen of kandidaten, geen lobby en een niet-aflatende toewijding aan objectiviteit en transparantie”, schrijft het netwerk in een open brief. Het netwerk van factcheckers legt bovendien uit dat niet zij, maar medewerkers van Meta de bevoegdheid hadden om berichten of accounts offline te halen.

Vooralsnog beëindigt Meta de factchecks alleen in de VS, maar het netwerk waarschuwt voor ernstige gevolgen als het programma ook in andere landen stopt. “Meta heeft vergelijkbare programma’s in meer dan honderd landen, die erg verschillen en in verschillende fases van ontwikkeling zitten. Sommige van deze landen zijn erg kwetsbaar voor desinformatie die aanzet tot politieke instabiliteit, inmenging bij verkiezingen, geweld en zelfs genocide.”