Europese ruimtesonde is vertrokken naar Jupiter

Om 09.14 uur lokale tijd (14.14 uur Belgische tijd) is vrijdag in Kourou in Frans-Guyana de Europese ruimtesonde Juice gelanceerd.

Dat meldde het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) via Twitter. Aan boord van de Ariane 5-raket zet Juice, acroniem voor ‘Jupiter Icy Moons Explorer’, koers naar de gasplaneet.

Lanceerbedrijf Arianespace bevestigde, bijna een halfuur na de lancering, op Twitter dat Juice losgekomen is van Ariane 5.

De lancering van de Ariane 5-raket was eerst voor donderdag om 09.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd) voorzien, maar werd uitgesteld door slechte weersomstandigheden, met name kans op bliksem.

De Belgische koning Filip en prins Gabriel woonden de lancering in Kourou bij, aan de zijde van Josef Aschbacher, algemeen directeur van de ESA, en Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut.

Juice is een missie van ESA. Het zal het eerste ruimtetuig zijn dat in een baan komt rond een andere maan dan die van de aarde. Het onbemande ruimtevaartuig zou tegen midden 2031 bij Jupiter moeten aankomen, om er onder meer zijn atmosfeer, magnetische omgeving en ringen te onderzoeken. De missie, die parallel verloopt met een onderzoek van de NASA, wil nagaan in hoeverre Jupiter en zijn tientallen manen de noodzakelijke voorwaarden bieden voor het ontstaan en het bestaan van leven zoals wij dat kennen. Veel aandacht gaat naar drie ijsmanen Europa, Ganymedes en Callisto. Die bevatten onder hun ijskorst vermoedelijk oceanen met vloeibaar water. De ruimtesonde zal tijdens de missie in totaal 35 keer langs een van die manen vliegen. Zo zal de missie wetenschappers meer te weten laten komen over de verst gelegen maan van Jupiter, Callisto, wat kan helpen om de geschiedenis van het hele zonnestelsel beter te begrijpen.

Eind 2034 wordt Juice in een baan gebracht rond Ganymedes, waar de sonde in maart 2035 gecontroleerd zal neerstorten.