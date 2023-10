‘Ben jij dat op deze foto?’: wat hackers echt doen met uw Facebookprofiel

‘Ben jij dat op deze foto?’, 69 procent van de Belgen heeft ooit al zo’n bericht ontvangen. Een simpele klik op een link en u bent uw socialmedia-account al kwijt. Maar wat doen hackers daar dan mee?

De cijfers zijn onthutsend: het Belgische Centrum voor Cybersecurity Safeonweb kreeg dit jaar alleen al meer dan 4,4 miljoen meldingen van phishing scams. Dat zijn er 2 miljoen meer dan vorig jaar.

Wat heeft een hacker aan iemands Facebookprofiel? Meer dan u denkt, zo blijkt.

Wat doen hackers met uw Facebookprofiel?

1. Verkopen

Alles, ook uw persoonlijke profiel, is een product. De mensen die het account hacken, zijn niet noodzakelijk diegenen die er zelf misbruik van maken.

Een hacker kan uw profiel en gegevens doorverkopen op de zwarte markt. Onder gegevens vallen: uw e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, adres… Criminelen kunnen er dan op hun beurt uw identiteit mee stelen, uw account overnemen of u afpersen.

2. Misbruiken voor phishing

Bij phishing probeert een hacker uw vrienden en familie naar een valse website te lokken door zich als u voor te doen. Die website lijkt dan bijvoorbeeld op Facebook. Wanneer ze zich proberen in te loggen, zijn ook zij hun Facebookgegevens kwijt.

Vele Belgen krijgen ook Facebookberichten van scammers die zich voordoen als zoon- of dochterlief. Zij zouden hun gsm kwijt zijn en hebben geld nodig voor een nieuwe. Ouders krijgen dan verdachte links of rekeningnummers waar ze het geld naar moeten overschrijven.

3. Malware installeren

Malware, kort voor malicious software, is een type computerprogramma gemaakt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke computersysteem. Een hacker zal proberen om via uw Facebookaccount uw vrienden en familie malware te laten installeren. Eenmaal de hacker binnen is, kan hij overal aan. Hierdoor kan een hacker zelfs bankgegevens en werkaccounts bekijken.

4. Desinformatie rondstrooien

Uw profiel kan ook gebruikt worden om desinformatie in omloop te brengen. Zeker wanneer een profiel een groot aantal volgers heeft, is de schade groot.

5. Frauduleuze advertenties

Een hacker kan uw account gebruiken om frauduleuze advertenties de wereld in te sturen. De crimineel die uw account kocht, verspreidt advertenties van een andere crimineel in ruil voor geld. Die advertenties promoten de verkoop van producten van zeer slechte kwaliteit. Dat kan gaan van pillen voor gewichtsverlies over slechte elektronische apparaten tot cryptomunten.

Enkele vuistregels om uzelf te beschermen

1. Stel een goed wachtwoord in

Paswoord123 en abcdef blijven populaire wachtwoorden, maar ze zijn heel kraakbaar voor hackers. Gebruik daarom op elke website een sterk wachtwoord. Gebruik ook verschillende wachtwoorden voor verschillende websites. Een wachtwoordmanager, zoals Google Pass of Nordpass, kan u helpen het overzicht te bewaren.

2. Gebruik tweestapsauthenticatie

Bij tweestapsauthenticatie tikt u niet alleen uw paswoord in maar ook een code die u ontvangt via sms of een app. Dat maakt het onmogelijk voor een hacker om uw wachtwoord te raden.

3. Scan uw computer op malware

Een regelmatige malwarescan helpt u makkelijk malware te verwijderen. Wis regelmatig ook uw cookies en browsergeschiedenis. Die bewaren heel wat informatie over uw surfgedrag.

4. Gebruik uw verstand

De laatste tip blijft de belangrijkste. Denk twee keer na vooraleer u een link aanklikt. Kent u het account van wie u die link kreeg? Let daarnaast altijd goed op of de website waar u uw gegevens op ingeeft wel echt is.