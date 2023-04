AI-nepinterview met Michael Schumacher: hoofdredacteur Duits magazine ontslagen

Het Duitse tijdschrift Die Aktuelle heeft excuses aangeboden aan Michael Schumacher en zijn familie. Het blad publiceerde afgelopen week een door AI opgesteld ‘interview’ met de oud-coureur. Hoofdredacteur Anne Hoffmann is daarvoor ontslagen.

“Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen verschijnen. Het voldoet op geen enkele manier aan de journalistieke standaard die wij – en onze lezers – verwachten van een uitgeverij als Funke”, aldus de directeur van de uitgeverij van het weekblad. Schumacher liep in 2013 flinke hersenbeschadiging op bij een skiongeluk en heeft zich teruggetrokken uit het openbare leven.

Die Aktuelle plaatste een foto van de voormalige F1-kampioen op de voorpagina met daarbij de tekst: “Het eerste interview”. In kleinere letters stond daaronder: “Het klinkt verraderlijk echt.” In het zogenaamde interview in het magazine zei Schumacher dingen als “Mijn leven is compleet veranderd na het ongeluk. Het was een verschrikkelijke tijd voor mijn vrouw, mijn kinderen en de hele familie.” Pas aan het eind van de tekst werd duidelijk dat de antwoorden afkomstig waren van een chatbot.

De familie Schumacher maakte donderdag bekend juridische stappen te nemen tegen de uitgeverij. Het is nog niet duidelijk of de excuses en het vertrek van de hoofdredacteur daar iets aan veranderen.