Suzuki toont eerste EV-concept

Suzuki kondigt zijn eerste volledig elektrisch aangedreven model aan. De Japanse constructeur doet dat op de motorshow in Delhi en het gaat om een compact SUV-model.

Suzuki heeft een tijdje op zich laten wachten inzake elektromobiliteit. In Europa heeft het merk de reputatie om vooral betaalbare wagens op de markt te brengen en omdat EV’s niet meteen in dat plaatje passen, liet de komst van elektrische modellen even op zich wachten. Ook omdat dus het Suzuki-cliënteel niet meteen warm loopt voor een auto die makkelijk een derde tot de helft meer kost. Suzuki heeft tot nu de kat uit de boom gekeken en rationele oplossingen gecommercialiseerd zoals een mild hybride aandrijving en het voorbije jaar kwam er ook de zelf ontwikkelde strong hybride naast de full hybride- technologie die Suzuki deelt met Toyota.

550 km

Deze eerste EV van Suzuki zou ten vroegste binnen twee jaar productierijp zijn, maar het ziet er wel naar uit dat hij wereldwijd zal worden gecommercialiseerd. De eVX heeft een vrij hoekig design met een opvallende, oplopende gordellijn. Hij meet 4,3 meter en past op die manier perfect in het C-segment. Onder de vloer zal Suzuki een batterij met een capaciteit van 60 kWh monteren, wat een theoretisch rijbereik van 550 km mogelijk maakt. Over de motorisatie of de prestaties is op dit ogenblik niets meer bekend.