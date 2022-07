Stellantis schakelt groene versnelling in

Citroën ontwikkelt met de C4 X een bijkomend model dat de kloof wil dichten tussen de bestaande C4 en de C5 X. Dit nieuwe model zal op onze markt enkel met een elektrische aandrijving als Ë-C4 X worden aangeboden.

Vooruitlopen

Stellantis neemt op vlak van elektrisch aangedreven modellen duidelijk de vlucht vooruit. Hoewel Europa pas vanaf 2035 nieuwe modellen met verbrandingsmotoren zal verbieden, beslist Stellantis (de groep die naast Citroën, ook Peugeot, Opel, Fiat en DS in portfolio heeft) nu al om dit model op tal van markten enkel elektrisch aan te bieden. De C4 X bestaat wel met thermische motorisaties maar die zullen enkel op ‘armere’ markten in Oost- en Zuid-Europa beschikbaar zijn. Exacte prijzen zijn er nog niet, ze zullen in de aankoop naar de marktintroductie – die rond de jaarwisseling is voorzien – worden bekend gemaakt. De Ë-C4 X zal echter niet in elk gezinsbudget passen, want hij zal nog iets meer kosten dan 35.000 euro, dat is momenteel de basisprijs van de elektrisch aangedreven C4.

Gunstiger aerodynamica, lager verbruik

Deze nieuwe Ë-C4 X wordt net als de bestaande C4 op het modulaire EMP2 platform gebouwd. De nieuweling maakt het verschil met een schuin aflopende daklijn, een langere koffer, achterlichten die in de flank doorlopen en een discreet spoilertje dat in de kofferklep werd geïntegreerd. De C4 X is echter bijna 20 cm langer (4,60 meter) en die extra ruimte zit vooral in de grotere overhang achteraan, wat zich vertaalt in een grotere koffer die tot 510 liter slikt. De designers hielden de R&D-kosten overigens beperkt want tot en met de B-stijl is de wagen identiek aan de bestaande C4. Deze aangepaste vorm biedt niet enkel extra ruimte, maar heeft ook een gunstiger aerodynamica, wat het verbruik drukt en het (elektrisch) rijbereik vergroot tot 360 km.

Beperkt gamma

De aandrijving van deze Ë-C4 X is precies dezelfde als die van de overige elektrisch aangedreven voertuigen van Stellantis-origine. Het gaat om een elektromotor die 100 kW (136 pk) levert in combinatie met 260 Nm aan trekkracht. De maximumsnelheid wordt begrensd bij 150 km/u en een spurtje van 0 tot 100 km/u lukt in 9,6 seconden. Standaard wordt de Ë-C4 X uitgerust met een éénfasige AC-lader, maar je kan ook DC-snelladen aan een vermogen van 50 kW. Optioneel wordt een driefasige AC-lader gemonteerd zodat je sneller kan bijladen aan een klassieke openbare laadzuil of een (driefasige) wallbox thuis. Met een capaciteit van 50 kWh zou een rijbereik (WLTP) tot 360 km mogelijk moeten zijn. Er komt slechts één type batterij, daar waar de meeste concurrenten alternatieven aanbieden met een grotere of een kleinere batterijcapaciteit zodat de gebruiker een model kan kiezen dat perfect aansluit bij het beschikbare budget en het gebruiksprofiel.