SsangYong Torres blijft betaalbaar

SsangYong – of moeten we zeggen KG Mobility ? – lanceert de Torres, een gloednieuwe SUV met echte terreincapaciteiten die wordt aangedreven door een klassieke benzinemotor.

Dit is meteen het eerste model dat SsangYong lanceert sinds de overname door KG Mobility. Hoewel de Koreaanse constructeur vandaag onder KG-vlag vaart, staat het SsangYong-logo nog altijd op de neus. De Torres breekt met het eerder conservatieve design dat we van het merk gewend waren. In de plaats komt een stoer maar evenwichtig design met opvallend brede wielkasten en een strak lijnenspel.

Betaalbaar

Onder de motorkap spint een 1.5 liter grote viercilinder benzinemotor die 163 pk levert. Door dat vermogen kan de ruime Torres vlot mee in het verkeer. Verwacht evenwel geen topprestaties van deze bescheiden turbomotor. Anderzijds is deze aandrijflijn best betaalbaar en blijven de fiscale lasten redelijk. Ook qua verbruik noteren we redelijke cijfers. Reken op een gemiddelde van 7,5 l/100 km.

Het interieur oogt fris en hedendaags. De Koreaanse constructeur voorziet een digitale tellercluster en verder zijn er nog twee displays waaronder één aanraakscherm waarop onder andere het infotainment staat. Verschillende functies verhuisden naar het centrale display waardoor het dashboard erg opgeruimd oogt. Binnen blijft het erg stil en de demping is inschikkelijk.

De nieuwe Torres recycleert overigens het platform van de bestaande Korando dat we ons herinneren als erg comfortabel. Torres-klanten worden altijd bedacht met de 1.5 benzinemotor maar er is wel keuze tussen voor- of vierwielaandrijving en men kan kiezen tussen een handgeschakelde zesversnellingsbak of een automaat. De Torres in basisversie (voorwielaandrijving en manuele versnellingsbak) koop je vanaf 36.490 euro.