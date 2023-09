De speciale aanklager die Donald Trump vervolgt, heeft een federale rechter gevraagd om de publieke uitspraken van de voormalige president te beperken in de aanloop naar zijn federale proces voor zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Volgens openbaar aanklager Jack Smith en zijn team kan de herhaalde kritiek van Donald Trump op het ministerie van Justitie, de inwoners van Washington en de rechter die de zaak leidt, Tanya Chutkan, de rechtsgang verstoren. “Dus ik voer campagne om president te worden (…) en ik mag niet spreken? Ze lekken (informatie, red.), liegen, klagen ma aan en ze willen niet dat ik spreek”, reageerde Donald Trump snel op zijn eigen berichtendienst Truth Social.

De opmerkingen van de voormalige president “kunnen een significante invloed hebben op de populatie waaruit de jury (in het proces, red.) zal worden gekozen en tegelijkertijd getuigenverklaringen beïnvloeden”, aldus de aanklager. Iedereen die de uitspraken van Trump leest of ernaar luistert “zou redelijkerwijs kunnen vrezen het volgende doelwit te zijn van de aanvallen van de beklaagde”, voegde Jack Smith eraan toe in een rechtbankdocument.

Het proces van Trump in de zaak begint op 4 maart, de vooravond van “Super Tuesday”, een van de belangrijkste deadlines in de Republikeinse voorverkiezingen, waarin hij de overweldigende favoriet is. Tot die tijd wil Smith dat het de Republikeinse zakenma, verboden wordt om denigrerende of intimiderende uitspraken te doen over iemand die in de zaak genoemd wordt of genoemd kan worden, en om absoluut geen uitspraken te doen over toekomstige getuigen.