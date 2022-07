‘Sluiting luchthaven van Deurne objectief meest interessante optie’, zegt Groen

De sluiting van de luchthaven van Deurne is objectief de meest interessante optie. Dat zegt de partij Groen maandagochtend.

De kranten van Mediahuis schrijven maandag dat het haast onmogelijk is om de drie Vlaamse regionale luchthavens winstgevend te maken. Dat blijkt uit een langverwachte kosten-batenanalyse. Voor Antwerpen en ­Kortrijk zijn een sluiting het efficiëntst.

‘De analyse zegt het zwart op wit: een sluiting van de luchthaven van Deurne blijkt 8 tot 40 keer meer maatschappelijke baten op te leveren dan elk ander scenario’, zegt Vlaams parlementslid Meyrem Almaci van Groen. ‘Goed dat dit nu ook geobjectiveerd wordt. Tijd om de juiste keuzes te maken en deze verlieslatende subsidieslurper te sluiten.’

Een sluiting lijkt volgens Groen moeilijk te rijmen met de intenties van de Vlaamse regering. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) spreekt volgens de partij van een spanningsveld tussen het eindresultaat van de MKBA voor een aantal scenario’s en de strategische overwegingen om een ambitieuze lange termijn Vlaamse luchtvaartvisie te ontwikkelen die zowel winstgevendheid als duurzame verankering wil beogen.

‘Bovendien blijkt dat geen enkel scenario, behalve de sluiting, het kan stellen zonder een stevige financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Nog meer belastinggeld pompen in een verlieslatende luchthaven midden in woongebied? Hoe kan men dat blijven verantwoorden in tijden waarin er op zoveel domeinen bespaard wordt?’, aldus Almaci.