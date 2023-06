Skydrive bouwt vliegende auto bij Suzuki

Vanaf de lente van 2024 wil Skydrive ‘vliegende auto’s’ produceren in de Japanse Suzuki-fabriek in Shizuoka.

In 2018 werd Skydrive opgericht en twee jaar later deed het bedrijf de eerste tests met wat men een ‘vliegende auto’ zou kunnen noemen. Het gaat om een vliegtuigje dat een goedkeuring nodig heeft om te kunnen verkopen. Er waren veel praktijktests nodig om een en ander gehomologeerd te krijgen zodat het ook kan worden ingezet voor privédoeleinden.

Het is immers de bedoeling dat men het luchtruim kan gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen. Het toestel kan je nog het best vergelijken met een heel grote drone waaronder een cabine met ruimte voor drie personen (inclusief de piloot) hangt.

Zonder luchthaven

Het toestel heeft geen grote luchthaven nodig om op te stijgen of te landen, want er is geen lange landingsbaan nodig. Omdat het – net als een gewone drone – is uitgerust met horizontaal gemonteerde propellers stijgt het zoals een helikopter nagenoeg verticaal op. Het toestel wordt zuiver elektrisch aangedreven waardoor het niet vervuilt en ook stil werkt. Keerzijde van de medaille is dat de actieradius vrij beperkt is. Skydrive wil voornamelijk een oplossing bieden om in drukke en filegevoelige regio’s snel en efficiënt mobiel te blijven.