Skoda blikt vooruit

Skoda belooft tegen 2026 maar liefst 6 nieuwe volledig elektrisch aangedreven modellen en wil op die manier een heus gamma uitbouwen gaande van een kleine stadswagen, over compacte middenklasser tot een groot SUV-model zoals de Enyaq.

6 EV’s tegen 2026

Via een beeld met computersimulaties geeft Skoda de vormtaal aan van al deze toekomstige modellen. Het valt meteen op dat een robuuste look als een rode draad doorheen het gamma zal lopen. In de line-up die wordt getoond valt ook op dat er heel wat SUV-modellen zitten aan te komen, ook wat betreft de kleinere modellen. De meest compacte elektrische SUV zal wellicht Elroq worden genoemd. Er volgt eveneens een grote break (Combi). De constructeur uit Mlada Boleslav zal tegen een horizon van 2027 ruim 5,6 miljard euro investeren in e-mobiliteit.

In tussentijd zal Skoda ook nog voertuigen met verbrandingsmotoren op de markt brengen. Skoda zal de ontwikkeling van ICE-motoren gedurende de volgende jaren op zich nemen en deze expertise ter beschikking stellen van de overige merken binnen de VW Groep die nog meer zullen focussen op e-mobiliteit.

Kleintjes verdwijnen

Nog dit jaar volgt er een opvolger voor de Superb berline, de combi breakversie en de Kodiaq, Skoda’s grootste SUV-model. Deze modellen zullen beschikbaar zijn met benzine-, diesel en plug-in hybride aandrijvingen. Voor deze grotere modellen loont het de moeite om verder te investeren in deze technologie die in de loop van die modelgeneratie ook conform de Euro 7-norm zal moeten zijn of worden. Of men dergelijke investeringen ook voor de compactere modellen zal doen, is minder zeker. Het voortbestaan van de Fabia is onzeker omdat de ontwikkeling van een Euro 7-motor wellicht te duur zal zijn voor een dergelijk instapmodel. Zelfs het voortbestaan van de grotere (en bijzonder succesvolle) Octavia met klassieke verbrandingsmotor is onzeker, vooral omdat Skoda ook al een ‘e-Combi’ aankondigt in het elektrische modellenoffensief tegen 2026.